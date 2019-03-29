В 46-ом Мурманском лыжном марафоне примут участие представители 14 стран мира

С 30 по 31 марта в Мурманске пройдёт 46-й Мурманский лыжный марафон в рамках 85-го юбилейного международного традиционного Праздника Севера. На старт 46-го Мурманского лыжного марафона выйдет более 1500 спортсменов не только из городов и районов Мурманской области, но и регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В марафоне примут участие представители 14 стран мира (Австралия, Беларусь, Финляндия, Украина, Болгария, Израиль, Словакия, Германия, Норвегия, Канада, Италия, Польша, Великобритания, Дания) и более 70 регионов России.

Среди именитых спортсменов в первый день Мурманского лыжного марафона на дистанции выйдут Алексей Петухов (бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года по лыжным гонкам в командном спринте, чемпион мира 2013 года, заслуженный мастер спорта России) и Анна Богалий (российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, заслуженный мастер спорта России). На второй день марафона она также примет участие в соревнованиях вместе со своим тренером, в том числе на лыжню выйдут представители паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону (5 человек).

Среди почётных гостей в мероприятии примут участие. Зимятов Николай Семенович (неоднократный участник Мурманских лыжных марафонов, заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, заслуженный тренер России, четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских Игр 1984 года, 8-кратный чемпион СССР); Завьялов Александр Александрович (неоднократный участник Мурманских лыжных марафонов, трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр, чемпион мира, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, заслуженный тренер России); Мухачева Любовь Алексеевна (неоднократная участница Мурманских лыжных марафонов, заслуженный мастер спорта СССР, победительница Олимпийских игр ( 1972 г .), пятикратная чемпионка СССР, чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Всемирной универсиады-72, четырежды побеждала на Праздниках Севера, выигрывала Кавголовские и Фалунские игры, первая победительница Мурманского лыжного марафона, заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, 4-кратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, 39-кратная чемпионка СССР); Логинов Владимир Алексеевич (Вице-президент Федерации лыжных гонок России); Иван Иванович Гаранин – заслуженный мастер спорта СССР, двукратный бронзовый призёр зимних Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира, единственный в истории советский лыжник, победивший в престижнейших международных лыжных марафонах Васалоппет в Швеции (90км) и Марчалонга в Италии (70км), первый победитель Мурманского лыжного марафона.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, 30 марта в 10.40 будет дан старт «Маршу малышей», в котором примет участие 200 дошкольников и школьников в возрасте 5-8 лет на дистанцию 200 м . Каждый участник получит подарок от партнера 85-го международного традиционного Праздника Севера.

В 11.00 стартуют участники марафона свободным стилем на дистанции 50 и 25 км .