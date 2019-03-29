В 46-ом Мурманском лыжном марафоне примут участие представители 14 стран мира
С 30 по 31 марта в Мурманске пройдёт 46-й Мурманский лыжный марафон в рамках 85-го юбилейного международного традиционного Праздника Севера. На старт 46-го Мурманского лыжного марафона выйдет более 1500 спортсменов не только из городов и районов Мурманской области, но и регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В марафоне примут участие представители 14 стран мира (Австралия, Беларусь, Финляндия, Украина, Болгария, Израиль, Словакия, Германия, Норвегия, Канада, Италия, Польша, Великобритания, Дания) и более 70 регионов России.
Среди именитых спортсменов в первый день Мурманского лыжного марафона на дистанции выйдут Алексей Петухов (бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года по лыжным гонкам в командном спринте, чемпион мира 2013 года, заслуженный мастер спорта России) и Анна Богалий (российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, заслуженный мастер спорта России). На второй день марафона она также примет участие в соревнованиях вместе со своим тренером, в том числе на лыжню выйдут представители паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону (5 человек).
Среди почётных гостей в мероприятии примут участие. Зимятов Николай Семенович (неоднократный участник Мурманских лыжных марафонов, заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, заслуженный тренер России, четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских Игр 1984 года, 8-кратный чемпион СССР); Завьялов Александр Александрович (неоднократный участник Мурманских лыжных марафонов, трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр, чемпион мира, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, заслуженный тренер России); Мухачева Любовь Алексеевна (неоднократная участница Мурманских лыжных марафонов, заслуженный мастер спорта СССР, победительница Олимпийских игр (
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