В 7 из 24 – в учебных заведениях выявлены нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой Печенгского района в связи с несчастным случаем, произошедшим с несовершеннолетними обучающимися МБОУ СОШ № 9 в г. Заполярный проведена проверка соблюдения всеми образовательными учреждениями района законодательства, регламентирующего вопросы в сфере обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся и воспитанников.

По результатам проверки нарушения законодательства выявлены в 7 из 24 учреждений, в которых проведены проверки. Установлено, что руководителями этих образовательных учреждений не приняты своевременные меры по уборке снежных покровов и наледи с крыш и козырьков зданий. В МБОУ СОШ № 3 пгт. Никель не приняты своевременные меры по уборке сосулек, свисающих с крыши.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес отдела образования администрации муниципального образования Печенгский район прокурором внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Вопрос обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях, находится на постоянном контроле органов прокуратуры.