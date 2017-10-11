В 7 областных колледжах еще продолжается приемная кампания

На настоящий момент обеспечено 95,1 % приема на обучение по программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета, причем в 11 областных колледжах из 18 прием на обучение на бюджетные места завершен.

Завершен прием документов на обучение за счет средств областного бюджета по 69 программам среднего профессионального образования, в том числе по 9 программам, входящим в перечень ТОП-50 (перечень наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей среднего образования).

Растет престиж среднего профессионального образования у выпускников школ. В пяти государственных колледжах средний балл аттестата абитуриентов, зачисленных в текущем учебном году на бюджет, превысил 4 балла (Мурманский медицинский колледж - 4,26 балла, Мурманский колледж искусств – 4,17 балла, Мурманский педагогический колледж и Северный колледж физической культуры и спорта - 4,10 балла, Мурманский колледж экономики и информационных технологий – 4,03 балла).

В соответствии с законодательством в 7 областных колледжах прием заявлений на очную форму обучения на оставшиеся вакантные места продлен до 25 ноября 2017 года (до момента 100 % заполнения бюджетных мест).

Еще есть возможность подать заявление выпускникам 9 классов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования: мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (ТОП-50), мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ (ТОП-50), оленевод-механизатор, оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы, повар, кондитер (ТОП-50), продавец, контролер-кассир, слесарь, станочник (металлообработка), тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), электромонтер по ремонту электросетей (новая для региона программа), электрорадиомонтажник судовой.

На базе среднего общего образования (11 кл.) продолжается прием документов на обучение за счет областного бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования: дошкольное образование, водитель городского электротранспорта, коммерция (по отраслям), резчик.