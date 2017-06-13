В 76-летие начала Великой Отечественной войны жители Кандалакши почтят память воинов, защищавших Заполярье

22 июня состоится традиционный выезд на личном автотранспорте с посещением мест боевой Славы на Кандалакшском направлении, посвященный 76-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Организованная колонна начнёт своё движение в 8.00 от памятного знака «Танк» (центральная площадь города) с остановками:

8.10 – митинг с возложением венков и цветов у Стеллы погибшим кандалакшанам;

8.40 – городской мемориал;

9.10 - остановка на развилке на Алакуртти (встреча с зеленоборчанами);

9.40 – 18 км – посещение памятника погибшим лётчикам. Возложение венков и цветов;

10.30 – посещение памятника на 50 км . Возложение венков и цветов;

12.00 – посещение воинского захоронения ст. Нямозеро (встреча с зареченцами, чаепитие);

13.30 – ( 88 км .) митинг с возложением венков и цветов;

14.00 – ( 89 км .) митинг с возложением венков и цветов;

15.00 – новый мемориал «Верман»: митинг с возложением венков и цветов, поминальный обед.

17.00 – отъезд в Кандалакшу.

Возвращение в Кандалакшу ориентировочно в 19.00