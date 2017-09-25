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Мурманская область. Арктика25.09.17 11:12

В 9 ДТП, произошедших в прошедшие три дня, пострадали 2 несовершеннолетних пешехода

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получил травмы, в том числе 2 несовершеннолетних пешехода.

22 сентября примерно в 11 часов 15 минут в Мурманске на улице Октябрьская водитель, управляя автомобилем «Мерседес», допустил наезд на 64-летнего мужчину, который шёл по тротуару. В результате происшествия пешеход обслужен амбулаторно.

В этот же день  около 15 часов 45 минут в Мурманске на проспекте Героев-североморцев водитель, управляя автомобилем «Мазда», допустил наезд на стоящий на остановке общественного транспорта автобус «МАЗ». В результате происшествия водитель автомобиля «Мазда», молодой человек 19 лет, и пассажир автобуса «МАЗ», 65-летняя женщина, обслужены амбулаторно. По данному факту проводится проверка.

22 сентября примерно в 16 часов 25 минут в Мурманске на проспекте Кольский водитель троллейбуса маршрута № 6 допустил падение пассажира. В результате происшествия 54-летняя женщина обслужена амбулаторно.

В прошедшую пятницу года около 19 часов 40 минут в Мурманске на улице Павлика Морозова на прилегающей территории водитель, управляя автомобилем «Тойота», допустил наезд на 11-летнюю девочку. В результате происшествия ребёнок обслужен амбулаторно.

23 сентября примерно в 16 часов 4 минуты в Мурманске на проспекте Ленина водитель троллейбуса маршрута № 6 допустил падение пассажира. В результате происшествия 48-летняя женщина госпитализирована.

23 сентября около 22 часов 40 минут в Мончегорске на улице Комсомольская водитель, управляя автомобилем «Рено», допустил наезд на 17-летнего велосипедиста, который ехал по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавший обслужен амбулаторно.

24 сентября примерно в 3 часов 10 минут в Мурманске на улице Мира во дворе дома № 8 водитель, управляя автомобилем «Крайслер», допустил наезд на 29-летнюю женщину. В результате происшествия пострадавшая обслужена амбулаторно.

В воскресенье около 15 часов 10 минут на 1221 км автодороги М-18 «Кола» Апатитского района водитель, управляя автомобилем «Рено», допустил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Опель». В результате происшествия водитель автомобиля «Рено», 41-летний мужчина, обслужен амбулаторно. По данному факту проводится проверка.

24 сентября примерно в 17 часов в Мурманске на проспекте Кольский водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», при движении по прилегающей территории, допустил наезд на 13-летнего подростка. В результате происшествия пострадавший обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2303 нарушений Правил дорожного движения. 69 нарушений допущено пешеходами, 17 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 36 водителей.

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