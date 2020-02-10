В Абу-Даби на Международном форуме узнали о Мурманской области

В эти дни в Абу-Даби проходит 10-й Международный форум городов, организуемый программой ООН-Хабитат с 2002 года. Юбилейная сессия форума, организованная в год 75-летия ООН, собрала на своей площадке 18 тысяч участников и более 500 спикеров из порядка 140 стран мира.

В рамках первого официального дня мероприятия 9 февраля, стартовавшего с церемонии открытия форума и выставки, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк представила проект развития городской среды в экстремальных климатических условиях. В ходе панельной дискуссии «Столицы – территории глобальных преобразований», посвященной приоритетным задачам градостроительной политики и путям их реализации, обсуждались перспективные планы преобразования ряда ключевых территорий Мурманска, включая площадь Пять Углов, улицу Самойловой, больничный городок, создание городских парков и другие. Особое внимание было уделено проекту «Новый Мурманск» с акцентом на развитие припортовых территорий города.

Кроме того, в рамках переговоров с исполнительным директором программы ООН-Хабитат госпожой Маймуной Мохд Шариф, состоявшихся на полях форума, были подтверждены намерения по открытию хаба ООН-Хабитат в Мурманске в целях проведения комплексных исследований городов и населенных пунктов Арктики.