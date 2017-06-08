В администрации г.п. Молочный нарушают требования законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Прокуратурой Кольского района была проведена проверка исполнения администрацией городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Изучение документации для проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дорог, проездов и тротуаров п.г.т. Молочный показало, что указанная документация не соответствует требованиям федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По результатам проверки прокуратурой района в отношении главы администрации г.п. Молочный вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

Постановление направлено в Управление федеральной антимонопольной службы Мурманской области для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокурором руководителю органа местного самоуправления внесено представление об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.