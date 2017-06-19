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Мурманская область. Арктика19.06.17 17:32

В администрации Кандалакшского района состоялся торжественный приём выпускников различных форм опеки

Сегодня в администрации Кандалакшского района по традиции состоялся торжественный приём выпускников школ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их законных представителей, приемных родителей, награжденных почетным знаком «За верность детству».

Глава администрации Андрей Иванов поздравил выпускников с началом новой взрослой жизни и вручил премии за успехи в обучении и общественной жизни. Он пожелал ребятам уметь принимать взрослые взвешенные решения, чтобы родители продолжали гордиться их успехами, а все поступки были направлены на достижение хороших, добрых целей.

Благодарственными письмами администрации за достойное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, личный пример, способствующий формированию здорового образа жизни, самостоятельности, активной жизненной позиции, повышению престижа семьи и укреплению семейных связей были отмечены попечители и законные представители выпускников. В их адрес на мероприятии прозвучало немало добрых слов.

В целях укрепления престижа приёмной семьи в 2016 году был учреждён Почётный знак администрации муниципального образования Кандалакшский район «За верность детству». Он является формой общественного признания заслуг замещающих родителей, которые подарили детям вторую семью. В 2017 году к награждению почётным знаком представлены 14 родителей, которые более 10 лет воспитывали приёмных детей. В торжественной обстановке Почётным знаком были награждены попечители Музова Ирина Ивановна и Гатаулина Любовь Константиновна, которые не смогли присутствовать на награждении в феврале.

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