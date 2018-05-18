ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Футбольные страсти на Севере, или Президенты пришли в редакцию «Арктик-ТВ»Мурманские юнармейцы получили первые в своей жизни медали
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.05.18 14:39

В администрации Кольского района обсудили вопрос вывоза мусора с обочин региональной автодороги «Кола-Лотта»

17 мая глава администрации Кольского района Александр Лихолат провел совещание по вопросу организации содержания региональных автодорог «Лотта» и «Автоподъезд к селу Минькино».

В обсуждении вопросов также приняли участие заместитель главы администрации Игорь Богданов, начальник ОГИБДД ОМВД России по Кольскому Району Иван Кудряшов, заместитель начальника ГОКУ «Мурманскавтодор» Юрий Касьянов, заместитель директора ООО «Кольское дорожное управление» Станислав Кузнецов, представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, МКУ «ХЭС Кольского района», главы администраций гп. Верхнетуломский и сп. Тулома.

- Протяженность федеральных, региональных и муниципальных дорог Кольского района превышает одну тысячу километров, - отметил в начале совещания Александр Лихолат, - при этом, с приходом весны, вдоль некоторых трасс образовались настоящие свалки. Особенно это заметно на региональной автодороге «Кола-Лота», ведущей к границе с Финляндией. Даже на специализированных автомобильных стоянках вдоль этой трассы нет мусорных баков. Вместо них установлены старые бочки, которые часто переполнены. Необходимо наладить постоянную, периодичную уборку стоянок и вывоз мусора с обочин дорог. Вопрос ликвидации подобных свалок взят на личный контроль Губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

Участок трассы «Кола-Лотта» обслуживает ГОКУ «Мурманскавтодор». Как пояснил заместитель начальника предприятия Юрий Касьянов, вывозом мусора на этой региональной дороге занимается их подрядчик ООО «Кольское дорожное управление». С «Мурманскавтодором» у них заключен контракт на три года.

- Только с начала мая мы убирали обочину этой дороги шесть раз, - рассказал заместитель директора ООО «Кольское дорожное управление» Станислав Кузнецов, - всего мы вывезли оттуда порядка 70 кубометров мусора. И это при том, что по контракту мы должны чистить обочины этой дороги раз в месяц! Примечательно, что здесь мусорят не только автомобилисты, много отходов оставляют дачники, которые после выходных возвращаются по этой дороге домой.

Возникли вопросы и по отсутствию мусорных контейнеров у родника, который находится в нескольких километрах от Туломы.

- Официально в том месте нет стоянки для машин. Есть так называемый «карман», в котором можно ненадолго припарковать авто и набрать воды из родника, - пояснили представители отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. - Нормативы не предусматривают установку контейнеров под мусор в таких местах.

- Если есть необходимость в контейнерах, стоимость которых составляет от трех до шести тысяч рублей за штуку, то администрация района может предоставить «Мурманскавтодору» во временное пользование свои емкости под мусор, - подчеркнул Александр Лихолат. – В рамках экологической акции «Зеленая весна» мы также можем провести субботник и самостоятельно убрать мусор вдоль дороги. До конца июня мы проведем инвентаризацию несанкционированных свалок у дачных поселков, выделим на эти цели дополнительные средства, вывезем и этот хлам.

Сотрудникам отдела архитектуры, строительства и дорожного хозяйства районной администрации дана неделя на уточнение оптимальных мест для установки мусорных контейнеров. После, данная информация будет направленна в министерство транспорта Мурманской области для согласования.

На совещании также обсудили замену остановки общественного транспорта в с. Минькино. Сама конструкция не ремонтировалась с момента установки и на данный момент обветшала. У остановки также отсутствует тротуар, жители вынуждены ждать транспорт на проезжей части, что небезопасно.

Еще один вопрос касался установки знаков, ограничивающих скорость при въезде в село Минькино. Автоподъезд к селу представляет собой длинный спуск, в темное время года, во время ухудшения видимости, снегопадов или дождей, водители просто не замечают пешеходов, которые создают существенную угрозу безопасности дорожного движения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 464 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Сергей
17.05.18 21:40
Счетчики счетчиками, а почему тепло дорогое., для чего тогда счетчики, если ,,по факту'' дороже выходит., рассрочки, повышение тарифов-для чего? Ссылка на повышение цен-на нефтепродукты хороша, люди р
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Теплосчётчик - хорошо или это плохо?
Виктория
17.05.18 13:56
Вранье, некомпетентность и выворачивание фактов. История непроверенная. СМИ должны исследовать вопрос перед публикацией, а госпоже Стебловской должно быть стыдно за голословность заявлений и неадеква
Комментарий к новости:В День Победы нашлись «предприимчивые люди», решившие подзаработать на всенародной памяти
Наталья
15.05.18 22:56
Здравствуйте ,у нашего дома по адресу старостина 67 стоит ооочень ржавая сломаная машина колеса заберите и ее тоже очень мешает
Комментарий к новости:«Мурманск – город чистоты» - город без автохлама
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:50«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)04:25«Знаки». Развлекательная программа (12+)04:55«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика