В администрации Кольского района обсудили вопрос вывоза мусора с обочин региональной автодороги «Кола-Лотта»

17 мая глава администрации Кольского района Александр Лихолат провел совещание по вопросу организации содержания региональных автодорог «Лотта» и «Автоподъезд к селу Минькино».

В обсуждении вопросов также приняли участие заместитель главы администрации Игорь Богданов, начальник ОГИБДД ОМВД России по Кольскому Району Иван Кудряшов, заместитель начальника ГОКУ «Мурманскавтодор» Юрий Касьянов, заместитель директора ООО «Кольское дорожное управление» Станислав Кузнецов, представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, МКУ «ХЭС Кольского района», главы администраций гп. Верхнетуломский и сп. Тулома.

- Протяженность федеральных, региональных и муниципальных дорог Кольского района превышает одну тысячу километров, - отметил в начале совещания Александр Лихолат, - при этом, с приходом весны, вдоль некоторых трасс образовались настоящие свалки. Особенно это заметно на региональной автодороге «Кола-Лота», ведущей к границе с Финляндией. Даже на специализированных автомобильных стоянках вдоль этой трассы нет мусорных баков. Вместо них установлены старые бочки, которые часто переполнены. Необходимо наладить постоянную, периодичную уборку стоянок и вывоз мусора с обочин дорог. Вопрос ликвидации подобных свалок взят на личный контроль Губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

Участок трассы «Кола-Лотта» обслуживает ГОКУ «Мурманскавтодор». Как пояснил заместитель начальника предприятия Юрий Касьянов, вывозом мусора на этой региональной дороге занимается их подрядчик ООО «Кольское дорожное управление». С «Мурманскавтодором» у них заключен контракт на три года.

- Только с начала мая мы убирали обочину этой дороги шесть раз, - рассказал заместитель директора ООО «Кольское дорожное управление» Станислав Кузнецов, - всего мы вывезли оттуда порядка 70 кубометров мусора. И это при том, что по контракту мы должны чистить обочины этой дороги раз в месяц! Примечательно, что здесь мусорят не только автомобилисты, много отходов оставляют дачники, которые после выходных возвращаются по этой дороге домой.

Возникли вопросы и по отсутствию мусорных контейнеров у родника, который находится в нескольких километрах от Туломы.

- Официально в том месте нет стоянки для машин. Есть так называемый «карман», в котором можно ненадолго припарковать авто и набрать воды из родника, - пояснили представители отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. - Нормативы не предусматривают установку контейнеров под мусор в таких местах.

- Если есть необходимость в контейнерах, стоимость которых составляет от трех до шести тысяч рублей за штуку, то администрация района может предоставить «Мурманскавтодору» во временное пользование свои емкости под мусор, - подчеркнул Александр Лихолат. – В рамках экологической акции «Зеленая весна» мы также можем провести субботник и самостоятельно убрать мусор вдоль дороги. До конца июня мы проведем инвентаризацию несанкционированных свалок у дачных поселков, выделим на эти цели дополнительные средства, вывезем и этот хлам.

Сотрудникам отдела архитектуры, строительства и дорожного хозяйства районной администрации дана неделя на уточнение оптимальных мест для установки мусорных контейнеров. После, данная информация будет направленна в министерство транспорта Мурманской области для согласования.

На совещании также обсудили замену остановки общественного транспорта в с. Минькино. Сама конструкция не ремонтировалась с момента установки и на данный момент обветшала. У остановки также отсутствует тротуар, жители вынуждены ждать транспорт на проезжей части, что небезопасно.

Еще один вопрос касался установки знаков, ограничивающих скорость при въезде в село Минькино. Автоподъезд к селу представляет собой длинный спуск, в темное время года, во время ухудшения видимости, снегопадов или дождей, водители просто не замечают пешеходов, которые создают существенную угрозу безопасности дорожного движения.