Компания «Россети Северо-Запад» запустит воздушные линии 150 кВ для электроснабжения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в МурманскеОпять взрывают, опять дорогу на Белокаменку перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.01.20 09:45

В администрации Кольского района пытаются решить «транспортный вопрос» для жителей Туломы и Причального

28 января глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл рабочее совещание с руководством ООО «Фаворит». Это компания осуществляет перевозки по маршруту № 119, выполняя социально значимые рейсы между Мурмашами и посёлками на левом берегу Туломы.

Напомним, 24 января в рамках встречи с губернатором региона, которая проходила в Коле, активисты молодёжных организаций и движений обратились к Андрею Чибису с просьбой окончательно решить вопрос с транспортным обеспечением посёлка Тулома и микрорайона Причальный. Молодые люди обратили внимание первого лица региона на то, что в часы пик маршрутки с этих населённых пунктов уходят переполненными.

В администрации Кольского района отметили, что корректировка маршрута № 119 началась ещё в прошлом году, так же после обращения жителей и особенно студентов, которые не успевали на автобус после учёбы и вынуждены были подолгу простаивать на остановках в Коле.

Во-первых, на рейсе в 8.05 утра вместо маршрутки был пущен автобус среднего класса вместимости, который рассчитан на 25 сидячих мест и 20 стоячих пассажиров.

Добавили рейсы и в часы пик. Они должны возвращать студентов и работающих в Коле жителей обратно в Причальный и Тулому. В результате в 16.00 из Мурмашей отправляется первая маршрутка. Следом за ней с интервалом в 20 минут идёт вторая маршрутка, а в 17.10 на рейс выходит автобус большей вместимости. Последний рейс выезжает из посёлка энергетиков в 18.10.

Удалось ликвидировать и задержки автобусов на маршруте № 120. В часы пик они достигали 20-30 минут. Администрация района направила перевозчику требование нормализовать ситуацию на маршруте. С декабря автобус № 120 ходит по расписанию.

В администрации района подчеркнули, что с 14 января, после того как на маршрут вышли дополнительные автобусы, ни в администрацию, ни перевозчику не поступило ни одной жалобы от пассажиров данных маршрутов.

- Конечно, полностью снять напряжение, связанное с перевозкой пассажиров на данном направлении можно будет только после открытия пешеходного перехода по Кольскому мосту через реку, - отметил глава районной администрации Александр Лихолат. – Пока идёт реконструкция, жители левого берега вынуждены терпеть неудобства и добираться до Колы и Мурмашей через Мурманск, а это дополнительно 12-15 минут. На днях подрядчик, выполняющий реконструкцию моста в Коле, заверил губернатора региона, что пешеходы смогут перебираться с берега на берег уже с 1 февраля. Рекомендовано перевозчику выпустить на линию в час пик ещё один автобус средней вместимости.

Как сообщает администрация Кольского района, по всем вопросам реорганизации расписания маршрута № 119 жители Кольского района могут обращаться в «Единую дежурно-диспетчерскую службу» Кольского района по телефону «112» или напрямую к руководству ООО «Фаварит» на номер +7-911-301-20-04.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Светлана
28.01.20 16:17
Очень хорошо, что об этом рассказыывают. Вот только все это для показухи. Я лично обращалась к Драгун И.А. с жалобой на боль в груди, он посмотрел только мою мамографию и сказал, что все" более чем
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Проверять грудь нужно так же регулярно, как и зубы
Д.О. Вернер
28.01.20 14:13
Если главадмин, вместо выполнения своих прямых обязанностей, и депутаты, вместо исполнения наказов избирателей, сами "патрулируют" районы города, то чем тогда занимаются Управления трёх админокругов?
Комментарий к новости:Состояние придомовых территорий на строгом контроле
Андрей
27.01.20 20:51
А вот интересно, сказали ли в "Окраине" губернатору о "серых " зарплатах и отпуске 37 дней??
Комментарий к новости:Из чего же, из чего же сделаны наши… сосиски?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO ДеньгиПовысились потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную-PRO ВалютуКурс рубля растёт на фоне роста мировых цен на нефть-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» запустит воздушные линии 150 кВ для электроснабжения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыГосдума единогласно приняла в первом чтении поправки в Конституцию РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 84 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика