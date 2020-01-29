В администрации Кольского района пытаются решить «транспортный вопрос» для жителей Туломы и Причального

28 января глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл рабочее совещание с руководством ООО «Фаворит». Это компания осуществляет перевозки по маршруту № 119, выполняя социально значимые рейсы между Мурмашами и посёлками на левом берегу Туломы.

Напомним, 24 января в рамках встречи с губернатором региона, которая проходила в Коле, активисты молодёжных организаций и движений обратились к Андрею Чибису с просьбой окончательно решить вопрос с транспортным обеспечением посёлка Тулома и микрорайона Причальный. Молодые люди обратили внимание первого лица региона на то, что в часы пик маршрутки с этих населённых пунктов уходят переполненными.

В администрации Кольского района отметили, что корректировка маршрута № 119 началась ещё в прошлом году, так же после обращения жителей и особенно студентов, которые не успевали на автобус после учёбы и вынуждены были подолгу простаивать на остановках в Коле.

Во-первых, на рейсе в 8.05 утра вместо маршрутки был пущен автобус среднего класса вместимости, который рассчитан на 25 сидячих мест и 20 стоячих пассажиров.

Добавили рейсы и в часы пик. Они должны возвращать студентов и работающих в Коле жителей обратно в Причальный и Тулому. В результате в 16.00 из Мурмашей отправляется первая маршрутка. Следом за ней с интервалом в 20 минут идёт вторая маршрутка, а в 17.10 на рейс выходит автобус большей вместимости. Последний рейс выезжает из посёлка энергетиков в 18.10.

Удалось ликвидировать и задержки автобусов на маршруте № 120. В часы пик они достигали 20-30 минут. Администрация района направила перевозчику требование нормализовать ситуацию на маршруте. С декабря автобус № 120 ходит по расписанию.

В администрации района подчеркнули, что с 14 января, после того как на маршрут вышли дополнительные автобусы, ни в администрацию, ни перевозчику не поступило ни одной жалобы от пассажиров данных маршрутов.

- Конечно, полностью снять напряжение, связанное с перевозкой пассажиров на данном направлении можно будет только после открытия пешеходного перехода по Кольскому мосту через реку, - отметил глава районной администрации Александр Лихолат. – Пока идёт реконструкция, жители левого берега вынуждены терпеть неудобства и добираться до Колы и Мурмашей через Мурманск, а это дополнительно 12-15 минут. На днях подрядчик, выполняющий реконструкцию моста в Коле, заверил губернатора региона, что пешеходы смогут перебираться с берега на берег уже с 1 февраля. Рекомендовано перевозчику выпустить на линию в час пик ещё один автобус средней вместимости.

Как сообщает администрация Кольского района, по всем вопросам реорганизации расписания маршрута № 119 жители Кольского района могут обращаться в «Единую дежурно-диспетчерскую службу» Кольского района по телефону «112» или напрямую к руководству ООО «Фаварит» на номер +7-911-301-20-04.