В администрации Кольского района рассматривают вопрос создания в муниципалитете единой аварийной бригады

14 января глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл первое в этом году рабочее совещание с представителями управляющих компаний, ТСЖ и руководителями коммунальных организаций. Подобные встречи проходят регулярно, отчёт об уборке населенных пунктов Кольского района еженедельно отправляется губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

Глава районной администрации отметил, что все новогодние праздники коммунальщики работали в усиленном режиме. Техника чистила дороги, дворы и проезды к многоквартирным домам и днем и ночью, поэтому, даже не смотря на снегопады, снежного коллапса в муниципальных образованиях района удалось избежать. В пример были поставлены посёлки Тулома и Молочный, которые этой зимой убираются практически до асфальта.

Поставлены на совещании были и первоочередные задачи на 2020 год. В этом году бюджет Кольского района также готов субсидировать самые ответственные управляющие компании, причём не только работающие в отдаленных сёлах, но и в самом районном центре.

В Кольском районе подобная практика существует уже несколько лет. Полученные средства коммунальщики направят на срочные ремонты кровель и фасадов аварийных зданий. Как правило, финансировать подобные затратные работы сами жители не могут. К примеру, только в 2019 году за счет такой целевой субсидии удалось привести в порядок десять кровель в многоквартирных домах.

В 2020 году Кольский район первым в области начинает реализовывать и программу по ремонту подъездов. Управляющие компании не спешат вкладывать средства в такие масштабные и дорогостоящие ремонтные работы. В результате подъезды ветшают, внутри необходимо менять проводку, электро щитовые, рамы, разбитые окна, красить стены.

В этом году в рамках программы «инициативное бюджетирование» основные средства на такие работы будут выделены из бюджетов Мурманской области и района.

Сегодня перед коммунальщиками поставлена задача, определить какие помещения внутри МКД нуждаются в срочном ремонте, и составить смету работ. К примеру, на днях специалисты муниципального контроля зафиксировали сразу несколько фактов текущих кровель в городе Кола по адресам улица Миронова дом № 3 и дом № 16. В результате подъезды нуждаются в ремонте и это при том, что крыши в этих домах чинили совсем недавно.

Выявил муниципальный контроль за новогодние праздники и несколько фактов складирования снега во дворах Колы. Такие кучи появились возле дома № 1 на проспекте Защитников Заполярья и во дворе домов № 44 и № 48 на проспекте Советском, их также предписано вывести в кратчайшие сроки. В отношении управляющей организации, которая складировала снег на Защитников Заполярья начато административное производство.

Всего за 2019 год специалисты муниципального контроля провели 79 проверок деятельности УК, юридических и физических лиц, по результатам внеплановых рейдов 29 материалов было передано в ГЖИ Мурманской области.

Не прекращался мониторинг и в новогодние праздники. Только в городе Кола после осмотров контейнерных площадок, придомовых территорий, кровель МКД в управляющие организации было направленно 9 требований об устранении нарушений.

Администрация напоминает, жители Кольского района могут сообщать о всех фактах неубранных придомовых территорий, неочищенных от снега детских площадках и наледи на крышах в специальном разделе официальной группы «ВК» Кольского района (https://vk.com/topic-152984073_40960058).

Озвучили на совещании коммунальщики и ряд проблемных вопросов. Основной из них касался нехватки кадров, что особенно актуально для удаленных населенных пунктов. В качестве альтернативного выхода глава районной администрации Александр Лихолат предложил создать в муниципалитете единую аварийную бригаду.