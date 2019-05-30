«Всё для сада, огорода» - ярмарка в КировскеРосрыболовство готово передать ММРП причалы в аренду на условиях инвестиций в развитие порта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.05.19 12:04

В администрации Мончегорска игнорируют права инвалидов на благоприятные условия проживания

Прокуратурой города Мончегорска в связи с поступившим обращением проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения прав инвалидов на благоприятные условия проживания.

Из обращения одного из жильцов города Мончегорска, являющегося инвалидом, следовало, что в 2017 году представителями администрации города был проведён осмотр принадлежащего ему жилого помещения в целях решения вопроса о приспособлении квартиры с учётом потребностей инвалида (установка поручней, расширение дверных проёмов и пр.).

По результатам осмотра комиссией сделан вывод о наличии возможности приспособить жилое помещение с учётом потребностей инвалида, составлен акт. Однако на этом деятельность комиссии по обеспечению прав инвалида завершилась. Проведение экономической оценки целесообразности выполнения работ, составление заключения, а также непосредственно организация выполнения работ по приспособлению квартиры для нужд инвалида администрацией города не реализовывалось, что противоречит закону.

Кроме того, проверка показала, что данный случай бездействия органа местного самоуправления не является единственным. В 2017-2019 гг. администрацией города обследовано более 10 аналогичных жилых помещений, в которых проживают инвалиды, однако никаких мер, кроме составления актов обследования, не принималось, чем нарушены права инвалидов.

В целях обеспечения устранения выявленных нарушений прокурором в адрес главы администрации города внесено представление.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСумма скрытых финансовых потоков россиян, с которых не уплачиваются налоги, может достигать 12 трлн рублей - эксперт
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Андрею Чибису надоел вопрос уборки территорий муниципалитетов
-Ходят слухи…«Адмирала Кузнецова» пустят на иголки!
-

Последние комментарии

Андрей
30.05.19 17:53
Достойная работа, - это я про "Арктик-ТВ"! Спасибо Вам! Относительно "героев" репортажа со стороны "полицаев" - мерзавцы! Кстати, врио начальника следствия УМВД Кащирец жаждет занять место Ялалова. Ка
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Мент 7, или Наследие Баталова»
Юрий
30.05.19 11:03
А кто стоит на КПП в вашем городе, военные?
Комментарий к новости:Перенос КПП-1 ЗАТО г.Североморск находится на стадии согласования
Виктор Федоров, полковник запаса
29.05.19 19:32
Уважаемая редакция! Вы почему-то разместили только половину моего отзыва, видимо, из-за его критической направленности. Но я не в претензии, хватит и первой части. Пусть в УФСБ по СФ в следующий раз
Комментарий к новости:ДАТА: Управление ФСБ России по Северному флоту - прошлое и настоящее
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире05:30«От смерти к жизни». Документальный фильм (16+)06:15«Международные новости». Информационная программа (12+)06:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики поднимают цены на бензин, а на АЗС - затишье-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 15 копеек, евро – на 1 копейку-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области продолжаются работы по созданию ветропарка-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газСЧАСТЛИВАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ «РОДИНКА»: Вчера и сегодня перевалки арктической нефти через Кольский залив-PRO ЗаконыЗаконопроект о преференциях для инвесторов в Арктике внесут в правительство РФ до 10 июня
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 345 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика