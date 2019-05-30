В администрации Мончегорска игнорируют права инвалидов на благоприятные условия проживания

Прокуратурой города Мончегорска в связи с поступившим обращением проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения прав инвалидов на благоприятные условия проживания.

Из обращения одного из жильцов города Мончегорска, являющегося инвалидом, следовало, что в 2017 году представителями администрации города был проведён осмотр принадлежащего ему жилого помещения в целях решения вопроса о приспособлении квартиры с учётом потребностей инвалида (установка поручней, расширение дверных проёмов и пр.).

По результатам осмотра комиссией сделан вывод о наличии возможности приспособить жилое помещение с учётом потребностей инвалида, составлен акт. Однако на этом деятельность комиссии по обеспечению прав инвалида завершилась. Проведение экономической оценки целесообразности выполнения работ, составление заключения, а также непосредственно организация выполнения работ по приспособлению квартиры для нужд инвалида администрацией города не реализовывалось, что противоречит закону.

Кроме того, проверка показала, что данный случай бездействия органа местного самоуправления не является единственным. В 2017-2019 гг. администрацией города обследовано более 10 аналогичных жилых помещений, в которых проживают инвалиды, однако никаких мер, кроме составления актов обследования, не принималось, чем нарушены права инвалидов.

В целях обеспечения устранения выявленных нарушений прокурором в адрес главы администрации города внесено представление.