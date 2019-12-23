В администрации Мурманска состоялась очередная встреча с семьями мурманских моряков, задержанных в Кабо-Верде.

– Почти год ситуация вокруг судна «ЕSER» находится на особом контроле, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – На протяжении этого времени мы поддерживаем контакт с родственниками, помогаем в непростой ситуации, вместе решаем проблемы.

Напомним, в конце января сухогруз под иностранным флагом, следовавший из Панамы в Марокко, был арестован в порту города Праи – столицы Республики Кабо-Верде. При внеплановом досмотре парохода была обнаружена большая партия наркотических веществ. Все члены экипажа задержаны.

Практически сразу родственники моряков обратились к депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексею Веллеру. Тогда началась большая работа по организации правовой защиты наших земляков и выработке конкретных мер поддержки. Последними новостями по этому делу он поделился сегодня на встрече.

– Важно, что к решению вопроса подключилось Министерство внутренних дел Российской Федерации, – рассказал Алексей Веллер. – Возбуждено уголовное дело по факту погрузки на борт судна наркотических средств. Задача следствия – установить реальных владельцев груза и источник его происхождения. Сейчас совместно с МВД России налаживаем взаимодействие с органами юстиции Кабо-Верде. Это позволит сделать очередной шаг вперед в решении этой непростой проблемы.

Также Алексей Веллер сообщил, что в Госдуме недавно прошёл круглый стол, посвященный ситуации с нарушением прав и законных интересов граждан РФ за рубежом. В его работе прияли участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, представители МИД России, Генпрокуратуры, Минюста и многие другие авторитетные лица. Ситуация вокруг судна «ЕSER» обсуждалась на этом мероприятии, по ряду вопросов получена поддержка ведущих правозащитников.