В администрации Оленегорска прошла рабочая встреча по вопросам трудозанятости осуждённых КП-24

Состоялась рабочая встреча руководства колонии-поселения №24 с главой города Оленегорска и подведомственной территории Олегом Самарским, на которой обсуждались вопросы трудоустройства осуждённых данного учреждения.

Начальник КП-24 Олег Ворожцов в беседе пояснил, что согласно уголовно-исполнительному кодексу и требованиям трудового законодательства осужденные обязаны трудиться на объектах, предоставляемых учреждением. Однако в настоящее время для выполнения этих требований имеются объективные трудности.

На производственных объектах внутри колонии нет такого количества рабочих мест, чтобы трудоустроить всех поселенцев. В связи с этим руководство колонии просит рассмотреть возможность оказания содействия в их трудоустройстве на предприятиях города.

Кроме того, учреждение нуждается в предоставлении выставочно-ярмарочных площадок на безвозмездной основе с целью реализации продукции, производимой в колонии-поселении.

В учреждении имеется швейный участок, с помощью которого возможно оказать услуги по пошиву полотенец белых и цветных, постельного белья, простыней, наволочек, рабочих рукавиц. Данную швейную продукцию можно производить для муниципальных учреждений и субъектов малого предпринимательства города Оленегорска.

По словам главы Оленегорска, администрация города готова оказать колонии-поселения посильную помощь в трудоустройстве осуждённых. Также в городе готовы предоставить на безвозмездной основе необходимые выставочно-ярмарочные площадки.

Олег Самарский также предложил руководству КП-24 провести рабочую встречу с руководителями муниципальных предприятий и представителями среднего и малого бизнеса по вопросам реализации производимой в колонии продукции.