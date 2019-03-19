В администрации Североморска обсудили вопросы модернизации подъездных путей к детской поликлинике

В администрации под председательством главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова прошло совещание, посвященное модернизации подъездных путей к детской поликлинике на улице Душенова.

- Мы заранее были готовы к возникновению объективных сложностей с транспортной доступностью к детской поликлинике, - рассказал глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков. - Пришли к мнению, что не избежать открытия дополнительной полосы движения при спуске от ул.Северная Застава по ул.Душенова вниз, чтобы разрешить левый поворот к поликлинике, сейчас этот поворот запрещён. Здесь решение найдено, мы понимаем кто будет этим заниматься, в какие сроки. Острее стоит вопрос с организацией движения на территории самой поликлиники. От коллег прозвучали предложения с созданием кругового движения, перенаправлением потоков машин - одностороннее движение. На следующей неделе мы планируем вместе с проектировщиком выехать на место, чтобы найти оптимальное решение для удобства граждан, как автовладельцев, так и пешеходов. Реализация проекта намечена на лето. Так же обсуждалось создание стояночных мест напротив поликлиники и чуть выше.