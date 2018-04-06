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Мурманская область. Арктика06.04.18 13:15

В администрации Североморска решили проверить состояние домов, где образовались большие суммы доплат за отопление после корректировки

В администрации ЗАТО г.Североморск состоялось рабочее совещание и.о главы ЗАТО г.Североморск Андрея Сахарова с представителями АО «Мурманэнергосбыт» и управляющей компании «СЖКХ». На совещании был рассмотрен вопрос корректировки начисления оплаты услуги теплоснабжения в многоквартирных домах оборудованных общедомовыми приборами учёта.

По результатам 2017 года корректировке подлежит 51 многоквартирный дом. В 9 домах уже произведён возврат излишне уплаченных денежных средств, что было отражено в платежках за февраль и март текущего года. В 42-х количество потребленной тепловой энергии превысило установленный норматив, в 19-и из них уже проведена корректировка в квитанциях за оплату тепла. В остальных 23 домах, где дополнительное начисление оплаты превысило 150 рублей за один квадратный метр, будут проводиться углубленные комплексные проверки. Только после проведения дополнительных проверок, которые проходят под эгидой администрации ЗАТО г.Североморск, будет принято окончательное решение о проведении в этих домах корректировки оплаты. Проверки будут проводиться комиссией с привлечением представителей управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. В ходе работы комиссий будут устанавливаться все возможные причины теплопотерь зданий, а также технические недочёты, допущенные при установке и эксплуатации тепловых счётчиков.

Со своей стороны АО «Мурманэнергосбыт» готов к привлечению жителей в работе комиссий. Гражданам желающим принять участие в работе комиссий необходимо обратиться в управляющую компанию. Для оплаты перерасчёта за потребленное тепло АО «Мурманэнергосбыт» планирует предоставить рассрочку. Порядок предоставления рассрочки и её период будет указан в квитанциях.

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Последние комментарии

art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
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Иван
06.04.18 00:22
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Аноним
05.04.18 11:34
Это же надо такой бред нести. Когда в прокуратуре работал, что то такую охинею не нес. А ведь люди слушают и верят, вот потом и начинается паника у народа на ровном месте из за таких программ.
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