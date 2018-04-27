В администрации ЗАТО город Североморск состоялось заседание антитеррористической комиссии

Сегодня под председательством главы ЗАТО город Североморск Владимира Евменькова состоялось заседание антитеррористической комиссии. В нем приняли участие первый заместитель главы ЗАТО Андрей Сахаров, председатель Совета депутатов ЗАТО Евгений Алексеев, представители администрации, специалисты и руководители организаций и учреждений города.



На повестке дня стоял вопрос о состоянии работы органов местного самоуправления по противодействию терроризму и экстремизму в период подготовки и проведения праздника Весны и труда, Дня Победы в Великой Отечественной войне, обеспечению с позиции региона безопасности чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.



О реализации требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, а также мест массового пребывания людей, относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, доложила начальник Управления образования администрации ЗАТО город Североморск Нина Шарова.



В завершение заседания начальник Управления культуры и международных связей администрации ЗАТО город Североморск доложил о ходе выполнения за 1 квартал 2018 года «Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма на 2013-2018 годы».



Информация была принята к сведению для проведения комплекса мероприятий антитеррористической защищенности на территории ЗАТО город Североморск.



