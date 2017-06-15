В Африканде состоялась встреча жителей посёлка с главой города Полярные Зори

Ровно два часа продолжался живой диалог жителей Африканды с главой Полярных Зорь Максимом Пуховым, его заместителем Ю. Пироговым, депутатом городского Совета депутатов М. Серебрениковой и директором МУП «Энергия» (организация занимается водоснабжением посёлка) О. Морозовой.

Наибольший интерес, а нередко и возмущение, вызывали у северян темы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, будь то ремонт общедомового имущества или корректировка платы за отопление.

- Были и критика, и благодарности, и вопросы, и просьбы, и жалобы, - комментирует итоги встречи глава города Максим Петухов. - Для себя я сделал два вывода: не хватает каналов информирования людей. Мы проводим большую работу, но есть особенности информационного поля посёлка, например, отсутствие кабельного телевидения. Поэтому нужны нестандартные решения. За последние четыре года проблем не уменьшилось, но степень их остроты существенно снизилась, а это хороший признак того, что ситуация поменялась в лучшую сторону.

Встречи с горожанами и жителями посёлков муниципалитета проходят регулярно. И это не единственная возможность встретиться с главой города или его заместителями. Напоминаем, что запись на личный приём к главе города ведётся по телефону 8 (81532) 7-20-64.

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