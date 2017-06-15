Закон равен не для всех, или Юный велосипедист «таранит» машину офицераСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.06.17 11:51

В Африканде состоялась встреча жителей посёлка с главой города Полярные Зори

Ровно два часа продолжался живой диалог  жителей Африканды с главой Полярных Зорь Максимом  Пуховым, его заместителем Ю. Пироговым, депутатом городского Совета депутатов М. Серебрениковой и директором МУП «Энергия» (организация занимается водоснабжением  посёлка)  О. Морозовой.

Наибольший интерес, а нередко и возмущение, вызывали у северян темы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, будь то ремонт общедомового имущества или корректировка платы за отопление.

- Были и критика, и благодарности, и вопросы, и просьбы, и жалобы, - комментирует итоги встречи глава города Максим Петухов. -  Для себя я сделал два вывода: не хватает каналов информирования людей. Мы проводим большую работу, но есть особенности информационного поля посёлка, например, отсутствие кабельного телевидения. Поэтому нужны нестандартные решения. За последние четыре года проблем не уменьшилось, но степень их остроты существенно снизилась, а это хороший признак того, что ситуация поменялась в лучшую сторону.

Встречи с горожанами и жителями посёлков муниципалитета проходят регулярно. И это не единственная возможность встретиться с главой города или его заместителями. Напоминаем, что запись на личный приём к главе города ведётся по телефону 8 (81532) 7-20-64.

Любой волнующий вопрос можно задать, используя удобные каналы связи. Работает и виртуальная приёмная, с помощью которой можно обратиться со своей просьбой или жалобой через сайт администрации и получить ответ по электронной почте. Узнать актуальную информацию обо всех процессах, происходящих в городе, новостях муниципалитета, принять участие в обсуждении городских проблем можно в официальной группе администрации в социальной сети «ВКонтакте». А задать вопрос лично главе города можно на его официальной странице «ВКонтакте».

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 87 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире16:25«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:55«Папа напрокат». Художественный сериал, 3 серия (12+)17:50«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)18:05«Тяжелый песок». Художественный сериал, 10 серия (16+)19:00Фильмы КФ «Кино без барьеров». 20:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин продолжают свой ростОбъём хищений с карт граждан за год упал на 55%, но он ещё составляет 1,7 млрд рублей-PRO ВалютуПутин разговаривает с народом, а рубль слабеетЦены на нефть не демонстрируют какой-то динамики-PRO ЭнергетикуСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...Кольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 июняКоммунальные страдания уже тянут на 4 млн судебных исков-PRO Нефть и газКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»Санкции действуют, а на шельфе России продолжают бурить-PRO ЗаконыПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских картС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименований
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения