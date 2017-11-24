В акватории Белого моря два человека погибли, двое - пропали без вести

Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту аварийного случая с моторной лодкой «Прогресс 4» в Терском районе Мурманской области с четырьмя рыбаками на борту, один из которых несовершеннолетний, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц), сообщает пресс-служба управления.

По данным следствия, четверо рыбаков, один из которых несовершеннолетний 2002 года рождения, на моторной лодке «Прогресс 4», при неблагоприятных погодных условиях, вышли от мыса Ударник в акваторию Белого моря для следования в пос. Умба Терского района Мурманской области.

На следующий день на берегу мыса Елакорский акватории Белого моря Терского района Мурманской области были обнаружены тела двоих рыбаков, смерть которых наступила в результате утопления в воде.

В ходе поисково-спасательной операции подросток и ещё один человек, обнаружены не были. В настоящее время они считаются без вести пропавшими.

Расследование уголовного дела продолжается.