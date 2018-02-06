В акватории морского порта Мурманск тонет причал-понтон

На акватории морского порта Мурманск в районе причала № 15 ООО «Причал», в 14.50 мск 5 февраля обнаружено поступление воды в отсеки плавучего железобетонного причала-понтона ПЖ-61, находящегося в составе перехода на плавдоки.

По данным Спасательно-координационного центра «Росморречфлота», поступление забортной воды в понтон произошло из-за наличия значительного повреждения днища понтона у берегового конца (по информации водолазов повреждение размером 1,5 на 2,0 м).

После грубой заделки повреждения водолазами и осушения отсеков плавучего причала с помощью погружных насосов, в 23.10 мск понтоны разъединили и береговой конец поврежденного понтона начал погружаться.

По состоянию на 1.35 мск 6 февраля береговой конец понтона погружён в воду, морской - на плаву, понтон держится на якорях.

Случай расследуется компетентными органами, на контроле Инспекции государственного портового контроля (ИГПК) порта Мурманск.