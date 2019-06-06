В акватории озера Имандра нашли тело утонувшего в октябре 2018 года рыбака

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины в акватории озера Имандра.

В ходе мероприятий установлено, что 21 октября 2018 года в Мончегорске двое мужчин на резиновой лодке отправились на рыбалку. В этот же день их лодка обнаружена перевернутой, на расстоянии 200-300 метров от берега в районе Митиной губы. Проведенные мероприятия по поиску пропавших рыбаков результатов не принесли, последних не обнаружили.

Вчера, 5 июня, в Мончегорском районе на берегу острова, расположенного на озере Имандра, рыбаками обнаружено тело неустановленного мужчины с признаками утопления. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, проведенным опознанием личность погибшего установлена. Им оказался местный житель, 1983 года рождения, являющийся одним из пропавших в октябре 2018 года рыбаков. С целью установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки в установленный законом срок будет принято процессуальное решение.