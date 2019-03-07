Объём аквакультурного производства лососевых видов рыб в России в 2018 году вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом – до 67 тысяч тонн. Основная доля приходится на Северо-Западный федеральный округ: в прошлом году объём выращивания этих видов рыб увеличился на 22% и достиг 58,7 тысячи тонн. В том числе в водоемах Карелии выращено более 27 тысяч тонн форели, что на 9% больше показателя предыдущего года.

В акваториях Мурманской области объём производства форели и других видов лососей за год вырос на 58% - до 21,3 тысячи тонн.

Перспективы дальнейшего развития отрасли будут обсуждаться на Международном форелевом форуме в Карелии, который состоится 12-13 марта в Петрозаводске. Организаторы: Росрыболовство, правительство Республики Карелия и Национальное агентство социальных коммуникаций.

Вопросы подготовки к форуму обсуждались на совещании у заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова. В этом году тема мероприятия – «Современные технологии. Безопасность и правовое регулирование».

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, в форуме примут участие руководители органов власти, представители российских и зарубежных компаний, научно-исследовательских и учебных организаций. В ходе дискуссии особое внимание планируется уделить развитию международного сотрудничества, внедрению современных ресурсо- и природосберегающих технологий, а также решению вопросов обеспечения здоровья рыб, качества и безопасности продукции аквакультуры, электронной ветеринарной сертификации.