В Алакуртти из незаконного оборота изъяты боеприпасы времён Великой Отечественной войны

В дежурную часть кандалакшской полиции от сотрудников УФСБ России по Мурманской области поступила информация о том, что житель посёлка Алакуртти причастен к незаконному обороту боеприпасов.

В гараже, находящемся в пользовании злоумышленника, полицейские обнаружили и изъяли предметы, по внешнему виду схожие с боеприпасами времен Великой Отечественной войны – пистолет и более ста пистолетных патронов различного калибра.

Все изъятые предметы правоохранители направили на экспертизу. Согласно заключению экспертов, изъятый пистолет является огнестрельным оружием калибра 9 мм промышленного производства и пригоден к использованию. Кроме того, найденные у злоумышленника патроны также являются боеприпасами, частично пригодными для стрельбы.

Подозреваемый, ранее судимый за незаконное хранение оружия, признался, что оружие и боеприпасы он обнаружил и собрал в ходе раскопок на местах боевых действий времен войны, проходивших на территории Кольского полуострова.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», в отношении северянина возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.