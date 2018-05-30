В Алакуртти из незаконного оборота изъяты боеприпасы времён Великой Отечественной войны
В дежурную часть кандалакшской полиции от сотрудников УФСБ России по Мурманской области поступила информация о том, что житель посёлка Алакуртти причастен к незаконному обороту боеприпасов.
В гараже, находящемся в пользовании злоумышленника, полицейские обнаружили и изъяли предметы, по внешнему виду схожие с боеприпасами времен Великой Отечественной войны – пистолет и более ста пистолетных патронов различного калибра.
Все изъятые предметы правоохранители направили на экспертизу. Согласно заключению экспертов, изъятый пистолет является огнестрельным оружием калибра
Подозреваемый, ранее судимый за незаконное хранение оружия, признался, что оружие и боеприпасы он обнаружил и собрал в ходе раскопок на местах боевых действий времен войны, проходивших на территории Кольского полуострова.
Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», в отношении северянина возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.