В Алакуртти на кладбищах свалки, отсутствуют урны для сбора мусора

Прокуратурой города Кандалакша проведена проверка исполнения законодательства о похоронном деле и погребении в деятельности муниципальных образований.

В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства к содержанию мест погребения, выразившиеся в наличии несанкционированных свалок, отсутствии урн для сбора мусора, неблагоустройстве территории кладбищ в деятельности администрации Кандалакшского района, сельского поселения Алакуртти.

По данному факту в отношении и.о. главы администрации Кандалакшского района, и.о. главы администрации сельского поселения Алакуртти возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 6.4. КоАП РФ. По результатам их рассмотрения должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей каждый.

Также возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ в отношении администрации МО Кандалакшский район. По результатам рассмотрения администрация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10000 руб.