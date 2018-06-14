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Мурманская область. Арктика14.06.18 16:51

В Алакуртти торжественно открыт памятник генералу армии Валентину Варенникову

Сегодня в Алакуртти состоялось торжественное открытие бронзового бюста Героя Советского Союза генерала армии Валентина Варенникова. Памятник сооружён на территории мотострелковой бригады, которой когда-то командовал генерал Варенников. В торжественной церемонии принял участие заместитель губернатора Григорий Стратий.

Обращаясь к участникам церемонии, заместитель главы региона отметил, что человек героической судьбы, Валентин Варенников начал свой боевой путь в 1942 году под Сталинградом, с боями дойдя до Берлина.

«После войны кавалер четырёх боевых орденов, знаменосец Победы, участник исторического парада Победы, Валентин Варенников около 15 лет прослужил в Заполярье, где вырос от заместителя командира полка до командира корпуса. До конца своих дней Валентин Иванович оставался активным борцом за историческую правду о Великой Отечественной войне, преданным патриотом. Бронзовый бюст, который мы сегодня открываем, останется символом светлой памяти о Валентине Ивановиче Варенникове – отважном воине, талантливом полководце, замечательном человеке», – сказал Григорий Стратий.

В церемонии открытия бронзового бюста Валентина Варенникова также приняли участие командующий Северным флотом Николай Евменов, председатель общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ Виктор Ермаков, внучка В.И. Варенникова Елена Варенникова.

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