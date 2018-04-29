В Алакуртти в майские праздники пройдут мероприятия в рамках проекта «День с музеем»

3 мая в 13.00 в сельском поселении Алакуртти пройдут культурно-просветительские мероприятия в рамках проекта «День с музеем». Программа приурочена к празднованию 80-летия Мурманской области. Жители и гости Алакуртти смогут познакомиться с выставками Мурманского областного краеведческого музея, принять участие в мастер-классах и музейных занятиях.

Посетители познакомятся с передвижной выставкой «Страницы Великой Отечественной войны в Заполярье» и увидят уникальные фотографии и документы, ярко характеризующие суровые военные будни Мурманска. Гости мероприятия узнают об ожесточенных воздушных боях, вражеских авианалётах, разрушивших город, и круглосуточной работе мурманских предприятий во имя победы.

Для школьников состоятся демонстрации учебных интерактивных программ «Природа Мурманской области», «История Кольского края», «История освоения и развития Арктики». Учебная программа «Природа Мурманской области» познакомит с географическим положением Мурманской области, растительным и животным миром региона. Программа «История Кольского края» познакомит учащихся с историей и освоением края с древнейших времен до наших дней. Программа «История освоения и развития Арктики» рассказывает о природе и климате Арктики, истории ее освоения с древнейших времен до наших дней, перспективах развития Мурманской области.

Вход бесплатный.