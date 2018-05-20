В АО «Апатит» готовятся к профессиональному празднику - Дню химика

В Кировском филиале АО «Апатит» идет подготовка к профессиональному празднику - Дню химика. Основная программа мероприятий Дня химика запланирована на 26 мая в городе Апатиты. Праздник пройдет по принципу открытого театрального пространства и интерактивных площадок.



Начиная с 12 часов все желающие на площадке городского Дворца культуры смогут понаблюдать и принять участие в перформансах уличных театров - «Чёрный квадрат» (г. Москва) и «Мусташ» (г. Минск), увидеть выступление танцевального шоу нового поколения «Brachos». Также всех гостей праздника ждёт встреча с Loco Brusca - профессиональным уличным артистом из Аргентины и мастером уличного интерактива.



Маленьких гостей праздника ждёт шоу трансформеров, весёлая лаборатория химических опытов, конкурсно-игровая программа, батуты, карусели.



На центральной площади города в 15 часов прозвучат поздравления от руководства КФ АО «Апатит» и компании «ФосАгро», а кульминацией торжественной части станет вручение автомобиля «Лучшему обогатителю 2018 года». Завершится вечер концертом групп «Фабрика» и «Дискотека Авария».