В АО «Электротранспорт города Мурманска» не всё благополучно в сфере безопасности дорожного движения

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска с участием специалистов ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску и УГАДН России по Мурманской области проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Во время проверки было установлено, что в АО «Электротранспорт города Мурманска» документальный учёт сведений о лицах проходивших и проводивших предрейсовый инструктаж при перевозке детей в нарушение положений федерального закона «О безопасности дорожного движения», Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом ведется не надлежащим образом.

Так, в журнале инструктажа отсутствуют сведения о занимаемой должности лиц, проходивших и проводивших инструктаж, виде инструктажа, не всегда указывается фамилия, имя, отчество водителя прошедшего инструктаж, а также дата его проведения.

Кроме того, в ходе проверки в деятельности общества выявлены нарушения положений приказа Минтранса России от 13.02.2013 № 36, выразившиеся в отсутствии надлежащего контроля за режимом труда и отдыха водителей транспортных средств, при ежемесячном анализе данных с карт водителей.

Учитывая изложенное, прокуратурой округа в адрес генерального директора АО внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок детей.