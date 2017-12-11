В АО «МЭС» проводят внутреннюю проверку по ситуации с перерасчётами в Североморске

АО «МЭС» проводит внутреннюю проверку по факту предъявления в декабре корректировки платы за отопление жителям Североморска. Представление об устранении нарушений было вынесено прокуратурой ЗАТО Североморск 8 декабря.

«Необходим всесторонний анализ, в практике теплоснабжающей компании это единичный случай. Корректировки выполнены исключительно по показаниям теплосчетчиков, комментирует ситуацию главный специалист АО «МЭС» Анна Малахова. - - Единичные случаи, а пятизначные счета составляют лишь 1% предъявляемых корректировок, которые приводят к народным сходам. В большинстве своём в регионе обратная ситуация, компания чаще возвращает экономию жителям. Так, за последние месяцы компания вернула жителям 450 домов региона 108 миллионов рублей, а северянам 200 домов доначислила втрое меньше.

Аналогичная ситуация сложилась и во флотской столице. Из пятидесяти домов, подпадающих под перерасчёты, в пяти выявлено очень высокое теплопотребление. Как следствие - большие доначисления, что послужило причиной жалоб. Между тем, больше чем в половине домов - двадцати семи - полагался возврат порядка 15 миллионов рублей и снижение последующих счетов за отопление. Так, самые крупные поквартирные возвраты сумм для жителей из нескольких многоэтажек по улице Сафонова, которые, по нашим расчётам, превысили 40 тысяч рублей.

В этом особенность расчётов по приборам учёта: будет плюс или минус. Это зависит от состояния зданий, качества их обслуживания управляющей компанией, даже розы ветров - от всех факторов, определяющих, сколько тепла дом потребляет на обогрев. Теплосчётчик - не более чем «медицинский градусник», сигнализирующий о проблемах. Но АО «МЭС» всегда входит в положение граждан и предоставляет им рассрочку при серьёзных доначислениях».