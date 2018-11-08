В АО «ММТП» обновили портальный кран «Аист»

В Мурманском морском торговом порту завершились работы по покраске портального крана «Аист» на грузовом районе № 2. На данный момент портовики осуществляют пусконаладочные работы и готовят погрузочную машину к вводу в эксплуатацию.

Покраска портального крана – достаточно сложный и трудоемкий процесс. Покрасочная схема включает в себя зачистку поверхности согласно строгим международным стандартам, очистку от пыли и смазочных материалов, нанесение лакокрасочного покрытия в 3 слоя. При этом работы такого плана необходимы, чтобы уберечь металлоконструкции от коррозии.

Инженеры комплекса механизации АО «ММТП» совместно со специалистами подрядной организации ООО «СКОЛ» впервые использовали защитные лакокрасочные материалы от британской компании. Такое покрытие обеспечивает защиту и продлевает срок службы металлоконструкций до 25 лет.

В планах у мурманских портовиков обновить покрытие ещё одного крана в следующем году.