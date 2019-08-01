В АО «ММТП» отметили лучших бойцов второй смены «Трудового отряда СУЭК»

Вчера вторая смена «Трудового отряда СУЭК» (ТОС) провела свой последний рабочий день. В Мурманском морском торговом порту подвели итоги смены и наградили лучших бойцов трудотряда. От имени коллектива АО «Мурманский морской торговый порт», руководства предприятия заместитель генерального директора – директор по развитию АО «ММТП» Алексей Рыкованов поблагодарил ребят за добросовестный труд и личное участие в поддержании чистоты и порядка в Мурманске.

«Забота об окружающей среде для Мурманского морского торгового порта является предметом особого внимания. Уже четвертое лето бойцы «Трудовых отрядов СУЭК» приносят ощутимую пользу нашему городу. И сегодня каждый житель Мурманска может увидеть результаты проделанной вами работы на улицах, в парках и скверах областного центра», - отметил Алексей Рыкованов.

На долю второй смены выпала непростая задача. Работа ребят пришлась на период покоса травы. Кроме того, дополнительные сложности создавала заполярная погода – часто шли дожди, а столбик термометра в середине лета порою опускался до шести градусов тепла. Но трудности не испугали ребят, и со своими задачами они справились на отлично. Как отметила представитель компании «Прима 51» и координатор деятельности ТОС Ольга Дьяченко, ребята перевыполнили план и даже успели поработать в самых отдаленных районах Мурманска – таких, как Росляково.

По итогам второй смены победила первая команда «Трудового отряда СУЭК». В числе лучших бойцов были отмечены Юлия Зенова, Михаил Подпиров, Павел Стробыкин, Иван Ищенко и Владислав Черниховский. Все участники отряда получили грамоты, памятные подарки от АО «ММТП» и СУЭК.

Напомним, что проект «Трудовые отряды СУЭК» реализуется благодаря АО «Мурманский морской торговый порт», Фонду «СУЭК – РЕГИОНАМ» и администрации Мурманска.