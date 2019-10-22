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Мурманская область. Арктика22.10.19 16:08

В АО «ММТП» появилась новая навигационная карта

В Мурманском морском торговом порту появилась новая навигационная карта. Современный информационный стенд смонтирован на причале №12 «большого ковша» АО «ММТП», который является связующим звеном между первым и вторым грузовыми районами.

На карте обозначены все имеющиеся на территории порта причалы, здания и сооружения, а также показана, как говорят специалисты, «интуитивно понятная» схема движения пешеходов и транспортных средств. Это не только оптимизирует логистические процессы на производственной площадке для работников АО «ММТП», но поможет и сотрудникам подрядных организаций, членам экипажей судов, прибывающих в Мурманск, быстрее ориентироваться на территории порта.

Дизайн нового стенда разработан специалистами градообразующего предприятия и подрядной организации с учетом суровых климатических условий Крайнего Севера. Конструкция выполнена из стальной профильной трубы, которая в свою очередь крепится на вертикальных стойках, исключающих опрокидывание при сильном ветре.

Установка новой навигационной карта является одним из элементов масштабной программы визуализации маршрутов и указателей в Мурманском морском торговом порту. В настоящий момент уже ведутся работы по монтажу дополнительных дорожных знаков на производственной площадке, монтажу световых конструкций с наименованием зданий и подразделений. В дальнейших планах - установка проекторов, которые будут показывать предупреждающие и запрещающие знаки в зонах осуществления погрузочно-разгрузочных операций.

 

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