В АО «ММТП» ввели в эксплуатацию электронную систему медосмотра

В Мурманском морском торговом порту состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию электронной системы медицинского осмотра (ЭСМО). В мероприятии принял участие генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

«Для улучшения условий проведения медицинских осмотров мы внедряем электронную систему медицинских осмотров. Она позволяет более рационально использовать рабочее время. Сам проект является частью реализации политики производственной безопасности и одним из элементов заботы о здоровье работников предприятия», - прокомментировал событие генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт Алексей Рыкованов.

Как мы уже сообщали, электронная система медицинских осмотров - это современное высокотехнологичное комплексное решение для определения состояния работника, приступающего к исполнению своих служебных обязанностей. Ежесуточно медицинский осмотр в ММТП проходит до 450 человек. До введения новой системы в пиковые периоды перед медосмотром могла возникать очередь. После введения новой системы ждать портовикам не придется.

Стоит отметить, что перспективный проект предложил сотрудник градообразующего предприятия - заместитель технического директора по механизации Сергей Попов. Эту идею он тщательно проработал во время обучения по программе подготовки кадрового резерва АО «ММТП» и предложил для внедрения на родном предприятии.

«Я защитил этот проект в рамках обучения по программе «Бережливое производство». Его суть заключается в том, что специальное оборудование за полторы минуты считывает основные данные о состоянии здоровья человека и формирует объективную картину», - сказал Сергей Попов.

Комплекс ЭСМО является отечественной разработкой. Он включает в себя специальный терминал для предсменных осмотров сотрудников МТ-03 и функциональное место врача. В МТ-03 входят такие измерительные приборы, как тонометр, термометр, алкотестер, пупилометр.

Дополнительно стоит отметить, что медицинские программы являются важной частью социально ориентированной политики АО «Мурманский морской торговый порт». Они направлены на поддержание здоровья портовиков и членов их семей, ветеранов, а также мурманских многодетных семей, независимо от места работы родителей.