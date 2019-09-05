В АО «Мурманэнергосбыт» отпраздновали 10-летие предприятия и наградили лучших работников

В АО «Мурманэнергосбыт» состоялись торжества, посвященные 10-летию предприятия. Обращаясь к коллективу компании, врио губернатора Андрей Чибис отметил, что нет ничего важнее, чем давать людям тепло в нашем северном регионе. В качестве главной задачи руководитель области определил модернизацию предприятия.

«Вопрос не только в том, чтобы обслуживать, содержать механизмы и оборудование, обеспечивать безаварийное теплоснабжение. Мы сегодня осмотрели котельную, построенную в 1965 году. В том, что все работает четко и без сбоев, большая заслуга коллектива, но наша задача – обновлять оборудование, чтобы вы были самым современным, эффективным и прогрессивным предприятием», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона вручил памятный адрес генеральному директору АО «МЭС» Алексею Степанову, а также награды лучшим работникам компании. Почётной грамотой губернатора Мурманской области награждены начальник управления энергонадзора Марина Бриш и начальник единой централизованной ремонтной службы Иван Котов. Благодарности Губернатора Мурманской области удостоены: заместитель начальника района № 3 Сергей Ваганов, старший машинист котлов района № 1 Виталий Вишневский, слесарь единой централизованной ремонтной службы Алексей Егоров, мастер по ремонту оборудования тепловых сетей района № 5 Сергей Клепец, ведущий инженер-электроник отдела информационных технологий Иван Козлов, слесарь Кольского участка Кольского района Сергей Козловский, начальник отдела управления материально-технического обеспечения Александр Ларионов, машинист экскаватора транспортного управления Валерий Масан, начальник диспетчерской службы Иван Степанюк, начальник отдела энергонадзора филиала «Александровская теплосеть» Николай Туницкий.

Владимир Мищенко, первый вице-спикер областной Думы тоже поздравил коллектив АО «Мурманэнергосбыт» с юбилеем, отметив, что за минувшее десятилетие «МЭС» зарекомендовал себя как стабильное, современное предприятие с большими производственными возможностями и хорошим потенциалом.

- Ваша компания может гордиться уже сложившимися трудовыми традициями и коллективом единомышленников, усилиями которых все эти годы успешно решается главная задача – обеспечение нормального ритма жизни заполярных городов. Я уверен, что настойчивость, неравнодушие и профессионализм теплоэнергетиков, их вера в свои силы, стремление сделать жизнь на Севере теплее и лучше приведут к намеченным целям, - сказал вице-спикер.

Парламентарий вручил работникам предприятия награды регионального парламента за добросовестный труд и большой личный вклад в развитие тепловой энергетики Мурманской области.