В Апатитах 38-летнюю северянку ограбили около городской церкви

В отдел полиции города Апатиты обратилась за помощью 38-летняя жительница. Она заявила, что вечером вблизи территории Апатитской городской церкви, расположенной на ул.Ленина, в отношении нее был совершен грабёж.

По словам потерпевшей, в безлюдном месте на неё неожиданно напал неизвестный мужчина и с применением насилия заставил отдать ему имеющиеся наличные денежные средства и мобильный телефон. Грабитель затем скрылся с места происшествия. Общая стоимость похищенного им составила более 5 тысяч рублей.

Полицейские в ходе опроса потерпевшей смогли установить приметы подозреваемого. Ориентировка с ними была передана всем наружным нарядам полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к грабежу может быть причастен 44-летний мужчина.

Спустя непродолжительное время оперативники задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Житель Апатитов, который признался в содеянном, нигде не работает, ранее многократно привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, похищенное частично изъято. По факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.