В Апатитах автобус «МАЗ» наехал на 11-летнюю девочку

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

4 октября примерно в 8 часов 10 минут в Мурманске на пр. Портовом водитель, управляя автомобилем «Опель», выезжая с прилегающей территории на Нижнеростинское шоссе, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Фольксваген», который двигался по главной дороге и допустил с ним столкновение. В результате происшествия пассажир автомобиля «Фольксваген» - женщина 42 лет - обслужена амбулаторно.

В этот же день около 14 часов 17 минут на 1293 км автодороги «М-18» Кола Оленегорского района водитель, управляя автомобилем «Шевроле Авео», не учел дорожно-метеорологические условия, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Санг Йонг». В результате происшествия пассажир автомобиля «Санг Йонг» - женщина 68 лет - госпитализирована.

Вчера примерно в 15 часов 10 минут на 5 км автодороги «Снежногорск – Гаджиево» Александровского района водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21074», не учёл дорожно-метеорологические условия, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115». В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2115» - 42-летний мужчина - обслужен амбулаторно.

4 октября в 16 часов 15 минут в Североморске на улице Советская водитель автомобиля «Ауди» допустил наезд на 42-летнего мужчину, который, управляя моноколесом, двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 42-летний мужчина обслужен амбулаторно.

В среду примерно в 18 часов 5 минут в Апатитах на улице Ферсмана водитель, управляя автобусом «МАЗ», допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшая госпитализирована.

4 октября около 20 часов 15 минут в п.Ревда Ловозерского района на улице Вебера водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21104», не учёл дорожно-метеорологические условия, допустил наезд на препятствие в виде кирпичного строения. В результате происшествия водитель - мужчина 28 лет - и его 21-летняя пассажирка госпитализированы.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2422 нарушения Правил дорожного движения. 24 нарушения допущено пешеходами, 1 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 10 водителей.