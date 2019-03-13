В Апатитах автомобильные дороги улично-дорожной сети содержатся в плохом состоянии
Прокуратурой города Апатиты по результатам проверки в деятельности ООО «ПрофБытСервис» и ООО «Хибины-Транс» выявлены нарушения требований пункта 8.8 ГОСТа Р 50597-2017 (недопустимость формирования снежных валов на улицах) при содержании автомобильных дорог улично-дорожной сети города Апатиты.
25 февраля с целью устранения допущенных нарушений содержания автомобильных дорог прокуратурой города внесено два представления в адрес руководителей ООО «ПрофБытСервис» и ООО «Хибины-Транс».
Кроме того, 7 марта прокуратурой города возбуждено два дела об административном правонарушении в отношении руководителей указанных предприятий по части 1 статье 12.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которые направлены для рассмотрения мировому судье 3 судебного участка Апатитского судебного района.