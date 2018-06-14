В Апатитах девочка выпала из окна квартиры

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по факту падения ребёнка из окна квартиры на четвертом этаже проводится доследственная проверка.

Следствием предварительно установлено, что днём 11 июня из окна квартиры одного из домов по улице Фестивальной в Апатитах выпала девочка 2010 года рождения. В результате полученных множественных ушибов и переломов ребёнок был госпитализирован в медучреждение Кировска, а затем переведён в больницу Мурманска для оказания необходимой медицинской помощи.

В настоящее время, в рамках доследственной проверки, следователем опрашиваются очевидцы, родственники ребёнка, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

По завершении проверки будет принято процессуальное решение.