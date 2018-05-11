В Апатитах гость избил хозяина квартиры палкой

В полицию города Апатиты поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины с травмами и переломами. Полученнные 37-летним безработным местным жителем травмы были оценены как тяжкий вред здоровью.



Полицейские опросили потерпевшего и установили, что его избил знакомый в процессе совместного распития спиртных напитков. Мужчины отдыхали у потерпевшего в его квартире. Внезапно началась ссора, во время которой гость избил владельца помещения палкой и ногами по телу, сломав ему ребра и причинив другие травмы.



Участковым уполномоченым полиции подозреваемый – безработный апатчанин 1984 года рождения – был установлен и опрошен. Злоумышленник признался в содеянном, пояснив, что причиной поступка стало злоупотребление спиртным.



По факту в отношении ранее не судимого 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.