В Апатитах гостья обокрала хозяина квартиры на 100 тысяч рублей

В полицию города с заявлением о краже обратился 31-летний житель Апатитов. По словам заявителя, у него пропала барсетка, в которой находились 100 тысяч рублей наличными.

Оперативники опросили мужчину и выяснили, что в хищении денежных средств имеются основания подозревать гостью заявителя. Потерпевший рассказал, что пригласил знакомую женщину к себе в гости. После распития спиртных напитков женщина ушла, а мужчина вскоре обнаружил пропажу.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение преступления была установлена и задержана ранее судимая за кражу и незаконный оборот наркотиков 26-летняя апатитчанка. Женщина призналась в совершении кражи и рассказала полицейским, что, находясь у потерпевшего дома, увидела большую сумму денег. Воспользовалась моментом, когда мужчина за ней не наблюдал, и совершила хищение денежных средств. Похищенные деньги женщина быстро потратила на собственные нужды.

По факту кражи в отношении безработной северянки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, в отношении нее избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.