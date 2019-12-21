В Апатитах группа подростков напала на сотрудников полиции
Следственным отделом по городу Апатиты СУ СК России по Мурманской области начата процессуальная проверка по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции.
Установлено, что 20 декабря в вечернее время группа подростков, находясь возле Дома культуры по улице Ленина в Апатитах, причинила телесные повреждения двоим полицейским, осуществлявшим охрану общественного порядка.
Лица, совершившие противоправные действия, установлены. В настоящее время их опрашивают следователи. Пострадавшие направлены на медицинское освидетельствование с целью дальнейшего назначения судебно-медицинской экспертизы, результатами которой будет установлена тяжесть вреда, причиненного здоровью полицейских.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.