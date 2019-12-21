В Апатитах группа подростков напала на сотрудников полиции

Евгений Да, кинопоказ прошёл хорошо. фильм хоть и очень нестандартный, но зацепил. заставляет подумать и что-то изменить в себе и в городе. Александр молодец, хорошо провел мероприятие и дискуссию)) Арктик-тв Комментарий к новости: В Мурманске представили «33 слова о дизайне»

Владимир Оперативные штабы работают оперативно - НАГРАДИТЬ! А то, что воз и ныне там, так это зима неожиданная виновата. Короче по весне управляющие компании, за то, что не испугались суровой зимы и боролись к Комментарий к новости: Мурманские дворы по-прежнему завалены «кашей»