В Апатитах и Кировске почти в 4 раза увеличилось количество деклараций, представленных через Интернет

Жители Апатитов и Кировска оценили преимущества предоставления налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ в электронном виде через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» - об этом говорит значительное увеличение количества деклараций, представленных через Интернет. Если в течение 2017 года через интерактивный сервис в инспекцию поступало около 50 деклараций в месяц, то с начала 2018 года их количество возросло почти в 4 раза. На сегодняшний день Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области уже принято более 600 деклараций, направленных через «Личный кабинет».

Как отмечают специалисты инспекции, активность граждан обусловлена не только декларационной кампанией, в рамках которой более 2 тысяч налогоплательщиков из Апатит и Кировска обязаны отчитаться о полученных в 2017 году доходах, но и многофункциональностью сервиса, позволяющего, не выходя из дома, направлять декларации по форме 3-НДФЛ, заявления на предоставление налогового вычета, оплачивать налоги в режиме онлайн, получать сводные налоговые уведомления и многое другое.