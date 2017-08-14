В Апатитах и Кировске разработана инфографика по предоставлению муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений

Администрацией города Апатиты и администрацией города Кировска разработаны информационные буклеты по получению наиболее популярных у предпринимателей муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений: получения разрешения на строительство, предоставления муниципального имущества в аренду и др.

Составление перечня муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и строительства в простой и доступной для инвестора и иных заинтересованных лиц форме является неотъемлемой частью систем управления земельно-имущественным комплексом, которые формируются в муниципалитетах Мурманской области, реализующих Стандарт 2.0 (Стандарт деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования).

«Буклеты содержат пошаговые графические схемы получения услуг с указанием перечня необходимых документов и позволяют значительно упростить восприятие информации. Рекомендуем муниципалитетам региона перенять эту положительную практику», – отметила министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова.

С электронными версиями буклетов можно ознакомиться на сайтах администрации города Апатиты и администрации города Кировска.