В Апатитах и Кировске с 20 декабря начинается предновогодняя ярмарка по продаже елей, сосен и хвойных букетов

Администрация города Апатиты определила местах продажи продукции из деревьев хвойных пород (новогодние ели, сосны, хвойные букеты), которые будут реализовываться с 20 по 31 декабря: в районе магазина «Магнит» по ул. Бредова, 26а; в комплексе павильонов «Волна» (в районе ул. Дзержинского, 39) и в районе магазина «Магнит» по ул. Ферсмана, 47.

В соседнем городе – Кировске в этот же период новогодние ели, сосенки и зелёные букеты будут продавать на площадке между универмагом «Кировск» (просп. Ленина, 8) и Музейно-выставочным центром (просп. Ленина, 4а).

Время работы предновогодней ярмарки - с 11.00 до 19.00.

Администрация рекомендует организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговлю продукцией из деревьев хвойных пород, выдавать покупателю документ, подтверждающий факт приобретения товара - товарный чек с указанием даты продажи, количества елей (сосен) по размерам, цены за каждую единицу товара, фамилии и подписи продавца.