Мурманская область. Арктика09.08.17 15:26
В Апатитах из оборота изъята поддельная денежная купюра достоинством в 5 тысяч рублей
В полицию г.Апатиты поступило сообщение из банковской организации города о том, что сотрудниками банка обнаружена купюра достоинством пять тысяч рублей, вызвавшая сомнение в своей подлинности. Купюра поступила от сотрудников интернет-магазина.
Сотрудниками экспертно-криминалистического отдела МО МВД России «Апатитский» установлено, что свойства бумаги, из которой изготовлена купюра, не соответствуют ГОСТу и изготовлена на принтере.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ.
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-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 369 человек
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