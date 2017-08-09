В Апатитах из оборота изъята поддельная денежная купюра достоинством в 5 тысяч рублей

В полицию г.Апатиты поступило сообщение из банковской организации города о том, что сотрудниками банка обнаружена купюра достоинством пять тысяч рублей, вызвавшая сомнение в своей подлинности. Купюра поступила от сотрудников интернет-магазина.

Сотрудниками экспертно-криминалистического отдела МО МВД России «Апатитский» установлено, что свойства бумаги, из которой изготовлена купюра, не соответствуют ГОСТу и изготовлена на принтере.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ.