В Апатитах коммунальщики обещают сегодня завершить ремонт повреждённых ветром кровель

10 июня на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области были зафиксированы неблагоприятные погодные условия: дождь, гроза, ветер до 8 м/сек.

Из-за порывистого ветра с кровель многоквартирных домов №№ 19, 24 и 32 по улице Дзержинского сорвало часть рубероида. По информации, предоставленной ООО «Наш Домоуправ» и ООО «УК «Жемчужная», работы по восстановлению кровель будут завершены 11 июня.

Для оказания помощи коммунальщикам была привлечена дежурная смена спасателей профессиональной аварийно-спасательной службы МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» совместно с ФГКУ «2 отряд ФПС по Мурманской области».

Для оперативности принятия мер по ликвидации последствий погодных условий просим обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 8 (815-55) 6-31-21.