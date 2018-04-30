В Апатитах местный житель предстанет перед судом за приобретение и хранение наркотиков

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Апатиты Мурманской области. Он обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

В ходе следствия установлено, что 20 декабря 2017 года в утреннее время обвиняемый, являясь потребителем наркотических средств, незаконно приобрел у неустановленного лица для личного потребления наркотическое средство массой 0,869 грамма, содержащее метадон, героин (диацетилморфин), 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин. Вышеуказанное наркотическое средство он незаконно хранил при себе, обеспечивая его сохранность для последующего личного потребления.

В этот же день сотрудники полиции задержали его и изъяли наркотики.

Прокурором города Апатиты дана оценка достаточности собранных доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу.