В Апатитах на митинге более 100 учёных потребовали увеличения финансирования

В Апатитах около ста сотрудников Кольского научного центра РАН вышли сегодня на согласованный митинг протеста. Учёные потребовали выполнения майских указов президента, предписывающих увеличить финансирование науки.

Митингующие вышли к крыльцу президиума КНЦ РАН в центре города. Они держали плакаты «Не душите науку», «Долой ФАНО» (Федеральное агентство научных организаций. – Ред.) и «Профсоюз РАН против накручивания зарплат «на бумаге»». Выступающие также призвали отказаться от сокращений в Институте промышленного развития Севера.

Митинги с призывом увеличить финансирование науки сегодня прошли по всей стране. В Москве, по данным ТАСС, акция собрала около 400 человек.