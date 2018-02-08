В Апатитах начала работу юбилейная выставка-ярмарка «Каменный цветок»

Сегодня в Апатитах открылась юбилейная 25-я выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок» – старейшая в конгрессно-выставочной деятельности Мурманской области.

Выставка собирает каменных дел мастеров, знатоков и любителей со всей страны. За прошедшие 25 лет она стала широко известна не только в Мурманской области, но и далеко за её пределами, и остаётся одним из самых узнаваемых брендов города Апатиты и наиболее привлекательным туристическим событием. Выставку открыла губернатор Марина Ковтун.

«Это праздник, где ремесло, искусство и наука идут рука об руку. Очень символично, что выставка открывается именно сегодня, в День российской науки. Минералогия – действительно очень поэтичная научная дисциплина, восхищение красотой творений природы неизменно сопровождает всякого, кто занимается ею», – отметила Марина Ковтун. На выставке глава региона приняла участие в мастер-классе по изготовлению картины из минеральной крошки.