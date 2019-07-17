В Апатитах начинается подключение систем отопления в детских садах

Детские сады города Апатиты будут подключены к отоплению. Соответствующее постановление подписано 16 июля главой администрации города Апатиты Мурманской области Н. Бовой.

На данный момент из 26 зданий детских садов 17 зданий посещают дети. В одном детском саду № 49 по ул. Дзержинского, 18 температурный режим в норме, т.к. после реконструкции 2014 года помещения групп подогреваются дополнительно тёплыми полами. В остальных садах при наличии технической возможности, начиная с 16 июля, будут проведены работы по подключению систем отопления.

В МБДОУ № 1 (ул. Бредова, 19а), МБДОУ № 7 (ул.Сидоренко, 24), МБДОУ №17 (ул. Северная, 22а), МБДОУ № 21 (ул. Северная, 21а) подключение отопления не представляется возможным в связи с проведением ремонтных работ на теплоснабжающих сетях.